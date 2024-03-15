SPK’den 2 şirketin sermaye artımına onay

Kaynak: AA
SPK’den 2 şirketin sermaye artımına onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onay verdiğini açıkladı.

SPK bültenine göre kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 3 milyar TL, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 198 milyon 628 bin TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildiği aktarıldı.
Ayrıca kurul, Dap Gayrimenkul Geliştirmenin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon TL’ye karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ (Şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 311 bin 134 TL idari para cezası,
Pınar Süt Mamülleri Sanayiye 155 bin 567 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticarete 311 bin 134 TL idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 7 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 11 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunmasından dolayı 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyusunda bulunulmasını karar veren Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini aktardı.

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