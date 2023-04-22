Spor basınının acı kaybını Oğuz Tongsir duyurdu. Tarık Çaldıran hayatını kaybetti

Türk spor basınının usta isimlerinden Tarık Çaldıran hayatını kaybetti.

Spor basınının acı kaybını Oğuz Tongsir duyurdu. Tarık Çaldıran hayatını kaybetti

Türk spor basınının usta isimlerinden Tarık Çaldıran, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Çaldıran'ın dün gece evinde rahatsızlandığı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'Başkanı Oğuz Tongsir acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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TSYD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TSYD'den yapılan açıklamada, "Üyemiz Tarık Çaldıran vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır" ifadelerini kullanıldı.

Arap Tarık olarak da tanınan Çaldıran'ın ani ölümü basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

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