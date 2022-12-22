22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

1. Lig'de hakemler açıklandı

1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 18:29
Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Kritik atamalar

1. Lig'de hakemler açıklandı
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak

19.00 Pendikspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: Melis Özçiğdem

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor: Ramazan Keleş

20.00 Göztepe-Bodrumspor: Reşat Onur Coşkunses

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
7
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.