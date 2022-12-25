Keçiörengücü lider Eyüpspor'u geriden gelip devirdi

Mücadelenin ilk yarısını konuk Eyüpspor, Ryan Babel'in 6. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran ev sahibi Ankara Keçiörengücü, 61. dakikada Erkam Reşmen ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Başkent temsilcisi, 71. dakikada Melih İnan ile öne geçti: 2-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Puanını 32'ye çıkaran başkent ekibi, zirve iddiasını güçlendirdi.
Galibiyet hasreti 2 maça çıkan lider Eyüpspor ise 38 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Terzi
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Aykut Çeviker, Olawoyin, Abdullah Aydın (Dk. 89 Haşim Arda Sarman), Bardhi, Melih İnan (Dk. 90+4 Camara), Balaj (Dk. 74 Babaei)
Eyüpspor: Harun Tekin, Ömer Bayram (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 90+3 Berkan Emir), Babel, Recep Niyaz, Ezeh (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Eze (Dk. 76 Umut Bulut)
Goller: Dk. 6 Babel (Eyüpspor), Dk. 61 Erkam Reşmen, Dk. 71 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Erhan Kartal, Dk. 79 Muharrem Cinan, Dk. 87 Metin Uçar, Dk. 90+2 Babaei (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 Ömer Bayram, Dk. 90+2 Uğur Demirok (Eyüpspor)
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