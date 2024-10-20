Spor Toto 3'te 3 yaptı

İbrahim Ünal, Ayşim Koşar'ın yönettiği ve TVF Ziraat Bankkart Stadı'nda oynanan müsabaka toplam 72 dakika sürdü.

Spor Toto sahaya Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia ile çıktı; Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya ise oyuna sonradan dahil olarak katkı verdi.

İstanbul Gençlikspor'u 25-16, 25-16, 25-23 setlerle mağlup eden Spor Toto, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında da galip gelerek sezonun ilk üç maçından üç galibiyetle ayrılmayı başardı.