Spor Toto 3'te 3 yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Spor Toto 3'te 3 yaptı

SMS Grup Efeler Ligi 3. haftasında İstanbul Gençlikspor'la karşılaşan Spor Toto, 3 farkla galip gelerek 3'te 3 yaptı.

İbrahim Ünal, Ayşim Koşar'ın yönettiği ve TVF Ziraat Bankkart Stadı'nda oynanan müsabaka toplam 72 dakika sürdü.

Spor Toto sahaya Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia ile çıktı; Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya ise oyuna sonradan dahil olarak katkı verdi.

İstanbul Gençlikspor'u 25-16, 25-16, 25-23 setlerle mağlup eden Spor Toto, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında da galip gelerek sezonun ilk üç maçından üç galibiyetle ayrılmayı başardı.

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