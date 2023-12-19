Spor yapan gerçekten yaşlanmaz mı

Kaynak: DHA Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Spor yapan gerçekten yaşlanmaz mı
Spor yaparak sağlıklı yaşlanılabilir mi?

Dünya genelinde ölüme neden riskler arasında hareketsizlik 4 . sırada. BU durum en önemli kanser türlerini de beraberinde getiriyor. Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, konuya ilişkin önemli bilgiler verdi ve şunları söyledi:

“Yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi spor aktivitelerini mutlaka arttırmak gerekir. Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika ya da 30 dakika haftada 5 gün yürüyüş ve hafif koşu, bisiklet binmesi gerekir. Haftada 2 gün vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarının çalıştırılması yararlı olacaktır. Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite insan sağlığı için çok önemlidir.
Bu sporları yapanların kemik mineral yoğunlukları artar ve ileri yaşlarında hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riskleri azalır. “

DHA

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