Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek nedir?

Sporcular için kas gücü önemli bir faktördür. Kas gücünü artırmak için ne içtiğimiz de etkilidir. Yeni araştırmalar, pancar suyunun kas gücüne katkı sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, spora başlamadan önce ve sonra pancar suyu tüketmek iyi bir seçenek olabilir.

Pancar suyu hakkında bilmeniz gerekenler…

PANCAR SUYUNUN YARARLARI NELERDİR?

-Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

-Egzersiz yaparken daha fazla dayanıklı olmanıza yardımcı olabilir.

-Kas gücünüzü geliştirmenize yardımcı olabilir.

-Demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

-Sağlıklı kiloyu korumanıza yardımcı olabilir.

-Antioksidan bakımından zengindir ve kalp sağlığınızı destekleyebilir.

-Betain içerdiği için karaciğer fonksiyonlarınızı iyileştirebilir.

-Lif ve enzim içerdiği için sindirim sisteminizi düzenleyebilir.

-C vitamini, demir ve çinko gibi bağışıklık sisteminizi güçlendiren vitamin ve mineraller içerir.

Kas güçlendirme araştırması: Spor yapmadan önce ve sonra pancar suyu içmenin kas gücüne olumlu etkisi olduğu bir çalışmada ortaya kondu. Bu çalışmada, lannarcite ve bakır fosfit karışımından oluşan bir tozun spordan önce alınması gerektiği belirtildi.

Kas nitrat seviyesi: Çalışmaya katılanların bacak kaslarında nitrat seviyesinin ölçüldüğü ve tozu alanların saatler sonra bile daha yüksek nitrat seviyesine sahip olduğu gözlendi. Nitrat seviyesi, kasların oksijen kullanımını etkileyen bir faktördür.

Kas torku ve kuvveti: Tozu alan katılımcıların, plasebo alanlara göre kas torkunda ve kuvvetinde ortalama %7’lik bir iyileşme sağladıkları tespit edildi. Bu sonuç, pancar suyunun kas performansını artırdığını desteklemektedir.

Pancar suyu tarifleri: Pancar suyunu evde hazırlamak için farklı tarifler mevcuttur. Klasik pancar suyu, pancarları katı meyve sıkacağından geçirerek elde edilir. Elmalı, havuçlu, portakallı ve sirkeli pancar suyu gibi farklı lezzetler de denenebilir.