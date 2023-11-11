Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek nedir?

Pancar suyunun spora başlamadan önce ve sonra içilmesi gerektiği tavsiye edildi. Yeni çalışmalardan pancar suyunun kas gücünü arttığı ortaya çıktı.

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek nedir?

Sporcular için kas gücü önemli bir faktördür. Kas gücünü artırmak için ne içtiğimiz de etkilidir. Yeni araştırmalar, pancar suyunun kas gücüne katkı sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, spora başlamadan önce ve sonra pancar suyu tüketmek iyi bir seçenek olabilir.

Pancar suyu hakkında bilmeniz gerekenler…

PANCAR SUYUNUN YARARLARI NELERDİR?

-Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

-Egzersiz yaparken daha fazla dayanıklı olmanıza yardımcı olabilir.

-Kas gücünüzü geliştirmenize yardımcı olabilir.

-Demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

-Sağlıklı kiloyu korumanıza yardımcı olabilir.

-Antioksidan bakımından zengindir ve kalp sağlığınızı destekleyebilir.

-Betain içerdiği için karaciğer fonksiyonlarınızı iyileştirebilir.

-Lif ve enzim içerdiği için sindirim sisteminizi düzenleyebilir.

-C vitamini, demir ve çinko gibi bağışıklık sisteminizi güçlendiren vitamin ve mineraller içerir.
Kas güçlendirme araştırması: Spor yapmadan önce ve sonra pancar suyu içmenin kas gücüne olumlu etkisi olduğu bir çalışmada ortaya kondu. Bu çalışmada, lannarcite ve bakır fosfit karışımından oluşan bir tozun spordan önce alınması gerektiği belirtildi.

Kas nitrat seviyesi: Çalışmaya katılanların bacak kaslarında nitrat seviyesinin ölçüldüğü ve tozu alanların saatler sonra bile daha yüksek nitrat seviyesine sahip olduğu gözlendi. Nitrat seviyesi, kasların oksijen kullanımını etkileyen bir faktördür.

Kas torku ve kuvveti: Tozu alan katılımcıların, plasebo alanlara göre kas torkunda ve kuvvetinde ortalama %7’lik bir iyileşme sağladıkları tespit edildi. Bu sonuç, pancar suyunun kas performansını artırdığını desteklemektedir.

Pancar suyu tarifleri: Pancar suyunu evde hazırlamak için farklı tarifler mevcuttur. Klasik pancar suyu, pancarları katı meyve sıkacağından geçirerek elde edilir. Elmalı, havuçlu, portakallı ve sirkeli pancar suyu gibi farklı lezzetler de denenebilir.

İlgili Haberler
Sporla sağlıklı yaşlanmak mümkün
Sağlıklı beslenme ve düzenli spor için 10 öneri
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim Spor
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti Yaşam
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son Sağlık
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü Gündem
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü
Antalya'da deprem Gündem
Antalya'da deprem
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı Ekonomi
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı Teknoloji
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı