Sporcular antrenmanı bırakıp yangını söndürdü

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, o sırada çalışmada bulunan spor kulübü sporcularının müdahalesi ile söndürüldü.

Sporcular antrenmanı bırakıp yangını söndürdü

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yanan iş yerinin yanında bulunan Keban Fırat Kültür Spor Kulübünde çalışmalarını sürdüren sporcular, hemen yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

aw022496-01.jpg

aw022496-02.jpg

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Son Haberler
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Okullar açılınca yollar kilitlendi Güncel
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Okullar açılınca yollar kilitlendi
Suç makinesi otomatik silahla adam vurdu. Ters yolda gitti motosikleti çalıntı çıktı Güncel
Suç makinesi otomatik silahla adam vurdu. Ters yolda gitti motosikleti çalıntı çıktı
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş Sağlık
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı Ekonomi
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü Dünya
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü Bilim
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı Güncel
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı