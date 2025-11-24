Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 artarak 1 milyar 822 milyon 355 bin 847 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-09.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 97 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 110 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1396 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.