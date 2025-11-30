Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 25,3 artış göstererek 1 milyar 834 milyon 556 bin 424 TL’ye ulaştı.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3.400 TL, en düşük 03.00’te 2.155,24 TL olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3.058,48 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3.102,40 TL oldu.Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3.400 TL, en düşük 2.274,99 TL seviyesinden işlem gördü.