Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (16 Şubat 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (16 Şubat 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 17,8 artarak 1 milyar 749 milyon 700 bin 254 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1325 lira 62 kuruştan işlem gördü.

Son Haberler
Viktor Orbán, Batı dünyasını eleştiri bombardımanına tuttu
Viktor Orbán, Batı dünyasını eleştiri bombardımanına tuttu
Deve güreşi kıran kırana geçti
Deve güreşi kıran kırana geçti
Murat Şahin "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"
Murat Şahin "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"
Sami Uğurlu "Çok değerli üç puanı kaybettik"
Sami Uğurlu "Çok değerli üç puanı kaybettik"
Kaz eti, Ordu mutfağında yerini aldı
Kaz eti, Ordu mutfağında yerini aldı