Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu ( 5 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu ( 5 Şubat 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,9 artarak 1 milyar 809 milyon 166 bin 470 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 17.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 495 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 525 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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