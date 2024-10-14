Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,02 azalarak 1 milyar 458 milyon 874 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00’de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1425 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 427 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

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