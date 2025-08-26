Spotify DM hamlesi tartışma yarattı

Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından Spotify, kullanıcılarına doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini sunacağını açıkladı. Hem ücretsiz hem de premium aboneler için sunulacak bu özellik, mobil cihazlarda 16 yaş üstü kullanıcılar için kademeli olarak devreye alınacak. Şirket sözcüsü, Kanada’da özelliğin “önümüzdeki günlerde” kullanılabileceğini belirtti.

Spotify sözcüsü, CBC News’e verdiği yazılı demeçte, “Ağızdan ağıza tavsiyeler, her zaman Spotify deneyiminin merkezinde oldu. Kullanıcılarımız, paylaştıkları içerikleri takip edebilecekleri ve dinledikleri, izledikleri veya keyif aldıkları içerikleri uygulamadan çıkmadan tartışabilecekleri merkezi bir alan istediklerini iletti,” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DM DENEMESİ

Spotify, daha önce 2017 yılında düşük etkileşim nedeniyle benzer bir mesajlaşma özelliğini kaldırmıştı. Ancak şirket, son yıllarda abone sayısındaki hızlı artışı göz önünde bulundurarak bu özelliği yeniden canlandırmayı ve pazar payını artırmayı hedefliyor. Platformun 2025’in ikinci çeyreğindeki aylık aktif kullanıcı sayısı 696 milyon olarak kaydedildi.

Yeni DM özelliği, kullanıcıların Spotify içeriklerini paylaşmasına ve metin ya da emoji ile tepki vermesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, arkadaşlarından veya aile üyelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etme ya da reddetme seçeneğine sahip.

KULLANICI TEPKİLERİ KARIŞIK

Özelliğin duyurusu, bazı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, bazıları eleştirel yorumlar yaptı. Reddit üzerinde yapılan tartışmalarda bazı kullanıcılar, Spotify’ın “tam daire çizdiğini” ve DM özelliğini geri getirdiğini belirtti. Diğerleri ise dinleme deneyiminin iyileştirilmesini tercih ettiklerini dile getirdi.

Bir kullanıcı, TrueSpotify subreddit’te “Her uygulama diğer uygulama olmaya mı çalışıyor? Sırada Spotify hikâyeleri mi var?” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise, “Müzik çalarımda sosyal ağ istemiyorum” diyerek tepkisini gösterdi. X platformunda bazı kullanıcılar, DM özelliğini “eşleri aldatmak veya gizlice birine bakmak için yeni bir yol” olarak esprili şekilde yorumladı.

Spotify, mesajlarda yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı kullanım koşullarının geçerli olduğunu hatırlatarak, “Bir şey doğru gelmiyorsa içeriği veya hesabı kolayca bildirebilirsiniz” açıklamasında bulundu.