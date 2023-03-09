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Spotify'ın tasarımında değişikliğe gidildi

Müzik ve içerik dinleme platformu Spotify'da tasarım değişikliği yapıldı. Spotify'ın Stream On etkinliğinde, TikTok benzeri özellikler alacağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:49
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Spotify'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Spotify'ın tasarımında değişikliğe gidildi
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8 Mart’tan itibaren Spotify arayüzü; müzik, podcast ve sesli kitaplar için dikey sayfalarda kişiselleştirilmiş ön izlemeler sunacak. 

KEŞFET SEKMESİ GELİYOR. TİKTOK'A BENZEYECEK

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; İçerik oluşturucular için daha fazla görünürlük sağlamayı amaçlayan mobil uygulama, büyük ölçüde yeniden tasarlandı. Mobil uygulamada şarkı ve podcast görsellerini daha fazla ön plana çıkaran yeni tasarım, dikey olarak kaydırılabilir bir “Keşfet” sekmesi alıyor.

Yeni tasarımın en dikkat çeken noktalarından biri Keşfet sekmesi oldu. TikTok tarzı bir tasarıma yer verecek bu özellik, aşağı kaydırdıkça müzik ve podcast ön izlemeleri sunacak. Bu sayede zevke göre yeni şarkı, podcast ve sesli kitaplar bulunabilecek.

OTOMATİK ŞARKI ÖNERİSİ GELİŞTİRİLDİ

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek’in açıklamasına göre kullanıcılara otomatik şarkılar öneren Smart Shuffle’ın yetenekleri geliştirildi. Buna göre tek bir dokunuşla mevcut çalma listesini tamamlayarak kullanıcılara daha fazla şarkı önerecek.

Smart Shuffle aynı zamanda yapay zeka tarafından desteklenen Spotify DJ özelliğini de içerecek. Kişiselleştirilmiş bir radyo sunacak yeni DJ özelliği, kullanıcıların dinlemek istediklerini en kısa sürede bulmalarına yardımcı olacak.

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