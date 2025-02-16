Sprey boya bomba gibi patladı! Ölümden döndü

Kaynak: DHA
Sprey boya bomba gibi patladı! Ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, koltuk boyarken elinden düşürdüğü sprey boya tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile yaralanan kişi yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan M.D, Bursa’daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Muzaffer D., sprey boya ile koltukları boyarken, elinden düşen boya tüpü patladı.

Tüpün etrafa saçılan parçalarının sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Muzaffer D., yakınları tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tetkiklerde gözünde görme kaybı olduğu belirlenen Muzaffer D., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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