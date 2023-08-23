Sputnik’te grev 7'inci gününde sürüyor

Sputnik yönetimi ile karşılıklı yapılan 10 görüşmenin ardından sendikayı tanımaz tutumu ve 24 sendika üyesini işten atması üzerine başlayan grev devam ediyor.

İstanbul’da Süzer Plaza’da Ankara’da ise Koç Kulelileri’nde olan Sputnik ofisleri her iki yerde de grev pankartı asılırken, işten atılan çalışanların işlerine alınması ve taleplerinin kabul edilmesi isteniyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize rağmen, birçok sendikalı sendikasız medya kuruluşları ek zamlar, ek düzenlemeler yaparken Sputnik işverenin sendikaya herhangi bir ücret artışı teklifi vermediği öğrenildi.

Sputnik yönetimi zam teklifi yapmazken hem 24 sendika üyesini işten atması hem de sendika üyelerine istifa etme yönünde baskılar yaptığı ortaya çıktı.

Anayasının sendika hakkını tanıyan maddesinin yanı sıra sendikalar kanununu çiğneyen işveren, sendika işyeri temsilcisini de işten attı.

TGS SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kanunların ve Anayasının çiğnendiğini söyleyen TGS, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hem sendikanın grev ilanı astıktan sonra 24 üyesinin işten atılmasının kanunlara aykırı olduğunu ifade eden sendika yöneticileri, hem de Anayasa ile güvence altına alınan sendika hakkının işveren temsilcileri tarafından ihlal edildiğini, üyeleri baskı yapıldığını söyledi.

Sendikanın ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, İletişim Başkanlığı’na ve RTÜK’e de ayrı ayrı şikayet dosyaları sundukları öğrenildi.

Bir aşamadan sonra sendikayı ortadan kaldırmak için işveren temsilcilerin her yolu denediğini söyleyen TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Açık açık Anayasamızı, kanunlarımızı çiğniyorlar. Kanunları korumakla yükümlü olanların bu ihlallere seyirci kalmaması ve işveren temsilcilerine gereken yanıtı vermesi gerekiyor. Sputnik Türkiye çalışanları hak ettiklerinin dahi altında bir istekte bulundular. İşverenin teşekkür edip istekleri yerine getirmesi gerekirken gazetecileri işten atarak, greve çıkartarak bu iyi niyeti görmedi. İyi niyetimizi görmek istemeyenlere kararlılığımızı, birliğimizi ve dayanışmamızı göstermekten geri durmayız” diye konuştu.