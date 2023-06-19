Netflix’in en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game 2. Sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Fenomen dizi Squid Game’de rol alacak oyunculara ilişkin bir fragman yayınlandı. Peki, Squid Game 2 sezon fragmanı yayınlandı mı? Squid Game 2 sezon oyuncuları kimler?

Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanına sahip Squid Game ikinci sezonuyla dönecek. Netflix dün akşam Brezilya'da gerçekleştirdiği Tudum etkinliğinde Squid Game’in 2. sezonuna ilişkin kısa bir tanıtım yayınladı. Tanıtımda oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimler açıklandı.

SQUİD GAME 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Squid Game 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayın hayatına başladı ve küresel bir fenomen haline geldi. Dizi, 28 günde 1,65 milyar saatten fazla izlendi ve 111 milyon hesaba ulaşarak Netflix'in başlangıçta 100 milyon aboneye ulaşan ilk dizisi oldu. Hâlâ Netflix'in en çok izlenen dizisi olma unvanını elinde bulunduruyor.

Tudum sırasında Netflix ayrıca Squid Game'i gerçeğe dönüştüren The Challenge adlı yarışmanın da ön gösterimini yaptı. Yarışmada 456 oyuncu, bir reality show için en büyük ödül olan 4.56 milyon dolarlık nakit ödül için mücadele edecek. Yarışmacılar diziden esinlenen birçok oyunun yanı sıra bazı yeni oyunlarda yarışacak.

Netflix’in Brezilya'da gerçekleştirdiği etkinliğinde Squid Game’in 2. sezonuna ilişkin bir tanıtım yayınladı. Yayınlanan tanıtımda Squid Game’de rol alacak oyuncu kadrosunda yeni isimler açıklandı.