İlk sezonuyla Netflix’te fırtınalar estiren Squid Game dizisinin yeni sezonu 3 yıllık aranın ardından yakında seyirci karşısına çıkmayı bekliyor. Dizi severler Squid Game’in 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği "Squid Game", 2021 yılında dokuz bölümlük ilk sezonuyla Netflix ekranlarında izleyiciyle buluştu. Zayıf rakipler arasında 45,6 milyar ₩ kazanmak için yapılan ölümcül bir yarışmayı konu alan bu dramatik yapım, sadece Netflix için değil, tüm zamanların en büyük başarılarından biri olarak öne çıktı.

Squid Game, 14 Emmy ödülüne aday gösterilerek büyük bir ilgi topladı.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game ilk sezonuyla Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu. Konusu ve çekimleriyle adından söz ettiren Squid Game’in henüz ilk sezonu yayınlandı.

Netflix 2024 takvimine ‘’The Diplomat" ve "Empress"in ve "Bridgerton"ın gibi dizilerinin yeni sezonlarının yanına Squid Game’in yeni sezonunu da ekledi. Bu gelişmeyle Squid Game’in yayın tarifi ve fragmanı merak konusu oldu.

Squid Game’in yeni sezonuna dair ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmazken dizinin 2024 yılında Netflix’te yayınlanması planlanıyor.

Squid Game’in 2. sezonunda yeni eklenen oyuncuların yanı sıra hikaye Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncularla da devam edecek.