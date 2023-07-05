Srebrenica Boşnak Soykırımı'na karşı koşacaklar

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Srebrenica Boşnak Soykırımı'na dikkat çekmek için düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu’nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica’da, 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için Bakırköy Belediyesi, bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için 8 bin 372 metrelik anma koşusu gerçekleştirecek. Bu yıl 3’üncüsü 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek anma koşusu, Bakırköy Belediyesi, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ve Rumeli Eğitim Vakfı tarafından organize edilecek. Yeşilyurt Spor Kulübü’nde düzenlenen anma koşusunun tanıtım toplantısına; Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

CAVİT GANİÇ: GENÇ NESLE SPOR ARACILIĞIYLA OLAYI AKTARMAK İSTİYORUZ

Yaşanana soykırımın bu sene 28’inci yılı olduğunu hatırlatan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, “Bu sene 3’üncüsünü yapıyoruz anma koşusunun. Soykırıma uğranması ile sınırlı değil bu olay. Hala mezarları bulunamayan soydaşlarımız var. Bu zamana kadar yaşanan katliamlarda da birçok insan yaşamını yitirdi. Bir daha yaşanmaması ve unutulmaması adına düzenlediğimiz bir etkinlik. Koşu olmasının amacı da bu olayı genç nesle spor aracılığıyla aktarabilmemiz için. Etkinliğimiz Yeşilköy Balıkçılar Barınağının oradan başlayacak ve orada son bulacak” şeklinde konuştu.

MUTLU AYDIN GÜNEŞLİ: İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAŞANMASIN

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, “Üzüntü duyulan bir olay. İnsanların soykırıma uğraması kimsenin istemediği şeyler, yaşanmasını istemediğimiz olaylar. Ne yazık ki yaşandı. Düzenlenen bu koşu belediyemiz ve vakıflarla gerçekleştiriliyor. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın” diye konuştu.

SAİT BABAOĞLU: 3 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ ETKİNLİK HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya gelindiğini ifade ederek, “Anma koşusunun bu sene 3’üncüsünü gerçekleştireceğiz. 3 yıl önce başladığımız etkinlik her gün daha da büyüyerek anlamını giderek büyütmüştür. Bu etkinliği Bakırköy Belediyesi ve Bosna Sancak Dernekleri Türkiye Temsilciliği ile düzenliyoruz” dedi.

SEDAT ZİYADE: SOYKIRIM İNANCINI TÜM DÜNYAYA HAYKIRMAK İÇİN KOŞUYORUZ

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, soykırımı Pazar günü koşu ile anacaklarını kaydederek, “Soykırım inancını tüm dünyaya haykırmak için koşuyoruz. Uluslararası düzenlenen koşunun 3’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Rumeli Balkan camiası başta olmak üzere tüm kuruluşların sahip çıktığı etkinlik giderek büyüyor. Bu savaş değildi sivil halka yönelik yapılan bir olaydı. Tarihe kapkara olarak geçen, tüm insanlık suçlarını içerek bir hale geldi. Katılımcılarımız 9 Temmuz’daki anma koşusunda 8 bin 372 kilometrelik saygı parkurunda yarışacaklar” dedi.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Rumeli Eğitim Vakfı’nın da bu yıl proje ortağı olarak yer aldığı organizasyona sivil toplum örgütlerinin desteği artarak devam ediyor. Rumeli Balkan camiası başta olmak üzere, toplumumuzun duyarlı federasyon, dernek, vakıf, platform ve spor kulübü gibi kuruluşların sahip çıktığı bu etkinlik her geçen yıl büyüyor, geniş kitleleri bir araya getiriyor.

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek’te yaşanan katliam, soykırım ve insanlık suçlarının en acı neticelerinden biri olarak hafızalara kazınan “Srebrenica Boşnak Soykırımı”, 11 Temmuz 1995’de Ratko Mladiç komutasındaki çetnik ruhlu Sırp güçlerinin silahsız ve savunmasız 8 bin 372 Boşnağı katletmesiyle sonuçlandı. Srebrenica’da yaşananlar Uluslararası Adalet Divanı tarafından 2007’de “soykırım” olarak kabul edilirken, tarihe kapkara bir leke olarak geçen bu vahşet; Bosna Hersek’in Prijedor, Ahmiçi, Vişegrad ve Saraybosna gibi farklı şehirlerinde yaşanan katliamların, sistematik tecavüzlerin ve tüm insanlık suçlarının bir sembolü haline geldi.

Srebrenica Boşnak Soykırımı için düzenlenen anma etkinlikleri, dünya üzerinde insanlığa dair işlenen suçların unutturulmaması için bir farkındalık aracı oldu ve olmaya da devam ediyor. 1864 Kafkas sürgününden, 1993 Ruanda vahşetine kadar dünya tarihinin utanç abidelerini hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Bir daha yaşanmaması, tarihin tekerrür etmemesi ve gelecek nesillere kirli bir miras bırakmamak adına...

9 Temmuz 2023 Pazar sabahı düzenlenecek 3. Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, önceki yıllarda olduğu gibi Yeşilköy Balıkçılar Meydanından saat 09:00’da başlayarak, soykırımda yaşamını yitiren 8 bin 372 kurbanın anısına oluşturulan 8 bin 372 metrelik “saygı parkurunda” yapılacak. Katılımcılar sahil şeridi boyunca bu mesafeyi kat ettikten sonra koşu başladığı noktada sona erecek. Kaybedenin olmadığı etkinliğimizde, tüm katılımcılar madalya ile ödüllendirilirken, koşu öncesinde şapka, tişört ve çantadan oluşan sporcu kitleri dağıtılacak.

Koşunun, ülkemizdeki ve yurt dışındaki medya kuruluşları tarafından canlı olarak yayınlanabilmesi için organizasyonumuz dahilinde “ortak yayın” hizmeti de sunulacaktır.