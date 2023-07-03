Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu 3. kez düzenlenecek

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Rumeli Eğitim Vakfı’nın da bu yıl proje ortağı olarak yer aldığı organizasyona sivil toplum örgütlerinin desteği artarak devam ediyor. Rumeli Balkan camiası başta olmak üzere, toplumumuzun duyarlı federasyon, dernek, vakıf, platform ve spor kulübü gibi kuruluşların sahip çıktığı bu etkinlik her geçen yıl büyüyor, geniş kitleleri bir araya getiriyor.

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek’te yaşanan katliam, soykırım ve insanlık suçlarının en acı neticelerinden biri olarak hafızalara kazınan “Srebrenica Boşnak Soykırımı”, 11 Temmuz 1995’de Ratko Mladiç komutasındaki çetnik ruhlu Sırp güçlerinin silahsız ve savunmasız 8 bin 372 Boşnağı katletmesiyle sonuçlandı. Srebrenica’da yaşananlar Uluslararası Adalet Divanı tarafından 2007’de “soykırım” olarak kabul edilirken, tarihe kapkara bir leke olarak geçen bu vahşet; Bosna Hersek’in Prijedor, Ahmiçi, Vişegrad ve Saraybosna gibi farklı şehirlerinde yaşanan katliamların, sistematik tecavüzlerin ve tüm insanlık suçlarının bir sembolü haline geldi.

Srebrenica Boşnak Soykırımı için düzenlenen anma etkinlikleri, dünya üzerinde insanlığa dair işlenen suçların unutturulmaması için bir farkındalık aracı oldu ve olmaya da devam ediyor. 1864 Kafkas sürgününden, 1993 Ruanda vahşetine kadar dünya tarihinin utanç abidelerini hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Bir daha yaşanmaması, tarihin tekerrür etmemesi ve gelecek nesillere kirli bir miras bırakmamak adına...

9 Temmuz 2023 Pazar sabahı düzenlenecek 3. Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, önceki yıllarda olduğu gibi Yeşilköy Balıkçılar Meydanından saat 09:00’da başlayarak, soykırımda yaşamını yitiren 8 bin 372 kurbanın anısına oluşturulan 8 bin 372 metrelik “saygı parkurunda” yapılacak. Katılımcılar sahil şeridi boyunca bu mesafeyi kat ettikten sonra koşu başladığı noktada sona erecek. Kaybedenin olmadığı etkinliğimizde, tüm katılımcılar madalya ile ödüllendirilirken, koşu öncesinde şapka, tişört ve çantadan oluşan sporcu kitleri dağıtılacak.

Koşunun, ülkemizdeki ve yurt dışındaki medya kuruluşları tarafından canlı olarak yayınlanabilmesi için organizasyonumuz dahilinde “ortak yayın” hizmeti de sunulacaktır.