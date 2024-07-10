Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar’da anıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bosna Hersek’te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze’de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz” dedi.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın 29’uncu yıl dönümünde yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte anıldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde gerçekleştirilen programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Enisa Komar, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Nerma Zaimoviç ve soykırımda ailelerini kaybeden Bosnalı kadınlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualarla devam etti. Soykırımı anlatan kısa film gösterimi, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Ayrıca, soykırımı anlatan bir serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İsrail’in Gazze’de yaptığı zulme dikkat çekti. “Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıl barış içerisinde yönettiği coğrafyalarda şimdi iç karışıklık ve savaş sebebiyle kan ve gözyaşının arttığını gördük. Bosna Hersek’te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze’de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz. İsrail’in yarım yüzyılı aşkındır devam eden zulmü 7 Ekim’den bu yana devam etmektedir. Hayatını kaybeden 40 bini aşkın Filistinli ve 100 binin üzerinde yaralı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Özdemir, Boşnakların tüm dünyanın gözü önünde sırf inançları yüzünden haritadan silinmek istendiğini belirtti. “1992 baharında başlayan kirli savaşta Birleşmiş Milletler barış gücü 1995’te Boşnakların katledilmesine seyirci kaldı. Saldırılar sırasında Srebrenitsa’da en büyük sivil katliam gerçekleşti. 8 bin 372 kişi hunharca katledildi. Bu mezalim karşısında umudunu yitirmeyen Bosnalı kardeşlerimiz özgürlük mücadelesinin kıvılcımını yaktı. Bu mücadelenin lideri Aliya İzzetbegoviç oldu. Bu acıların tekrar yaşanmaması adına çok çalışmalıyız. Gazze’deki katliam tekrarlanmaya devam ediyor. Bosna Hersek olarak çok güçlü olmak zorundayız. Zulme dur diyebilecek gücü ve iradeyi tekrar kazanana kadar bu mücadelenin paydaşı olmak durumundayız” şeklinde konuştu.