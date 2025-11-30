Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun hemen her köşesi son yılların en büyük doğal afetin etkilenmiş durumda. Şiddetli kasırgaların neden olduğu sellerde ölü sayısı 200'e dayandı.

Ülkenin son yıllarda yaşadığı en ölümcül doğal afeti olan Ditwah Kasırgası ardından yaşanan sellerde 193 kişinin yaşamını yitirdiğini, 228 kişinin de kayıp olduğu açıkladı.

Kelani Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesiyle Kolombo'nun kuzey kesimleri sular altında kaldı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, kasırganın ardından olağanüstü hal ilan etti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

147 BİN İNSAN YERİNDEN OLDU

Hindistan, yardım malzemeleri ve kurtarma operasyonları için iki helikopter göndererek ilk yardım yapan ülke oldu. Sri Lanka hava kuvvetlerine göre Pakistan da kurtarma ekipleri gönderiyor. Japonya, acil ihtiyaçları değerlendirmek üzere bir ekip göndereceğini ve daha fazla yardım sözü verdi.

Kasırga ve seller nedeniyle bölgede 25 binden fazla ev yıkıldı, 147 bin kişi barınaklara sığınmaya zorladı. Sel nedeniyle yerinden edilen 968 bin kişi daha yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yardım çalışmalarına ordu, donanma ve hava kuvvetlerinden birlikler, sivil çalışanlar ve gönüllülerle birlikte destek veriyor.

Sri Lanka, en kötü sel felaketini Haziran 2003'te yaşamış ve 254 kişi hayatını kaybetmişti.