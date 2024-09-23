Sri Lanka'da Marksist lider başkan seçildi

Sri Lanka’da devlet başkanı seçimleri tamamlandı. Seçimleri Marksist aday Anura Kumara Dissanayake kazandı.

Törene milletvekilleri, din görevlileri ile beraber ordu katılım sağladı. Dissayake, Sri Lanka’nın siyaset inancını yeniden tesis etme sözü verdi.

Yeni başkan Dissanayake, yemin töreninin sonrasında yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

MARKSİST DİSSANAYAKE BAŞKAN OLDU

Sri Lanka’da ilk defa seçimlerde bir adayın mutlak çoğunluğu sağlayamadığı görüldü. Bunun üzerine devlet başkanı ikinci tercihlerin seçimi ile belirlendi.

Marksist Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımı sonucunda en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı arkasında bırakmış ve bu sayede Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olarak seçilmişti.