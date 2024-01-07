Sri Lanka'dan İran'a destek

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Kerman'da gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Sabri ayrıca, İran halkı ve Hükümetinin acısını paylaştığını ifade ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ali Sabri daha sonra, ülkesinin bu hadiseyle ilgili yayınladığı bildiriye ve bu eylemi şiddetle kınadıklarına değinerek "Biz İran halkı ve Hükümetinin yanındayız" diye vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Sri Lankalı mevkidaşının başsağlığı dileklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.