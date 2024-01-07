Sri Lanka'dan İran'a destek

Kaynak: Haber Merkezi
Sri Lanka'dan İran'a destek
Sri Lanka Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşerek terör saldırılarına karşı İran devleti ve halkıyla birlikte olduklarını açıkladı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Kerman'da gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Sabri ayrıca, İran halkı ve Hükümetinin acısını paylaştığını ifade ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ali Sabri daha sonra, ülkesinin bu hadiseyle ilgili yayınladığı bildiriye ve bu eylemi şiddetle kınadıklarına değinerek "Biz İran halkı ve Hükümetinin yanındayız" diye vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Sri Lankalı mevkidaşının başsağlığı dileklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Son Haberler
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 4 farklı senaryoyu açıkladı 'Emeklilerin alacağı net ücret belli oldu' Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 4 farklı senaryoyu açıkladı 'Emeklilerin alacağı net ücret belli oldu'
Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı Gündem
Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız' Gündem
Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'
Firari FETÖ'cü eski üsteğmen yakalandı Gündem
Firari FETÖ'cü eski üsteğmen yakalandı
Kayseri Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını Kültür Sanat
Kayseri Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor maçında son kez kadroda Spor
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor maçında son kez kadroda
Japon deprem uzmanı Hatay’da evlerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı Gündem
Japon deprem uzmanı Hatay’da evlerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı