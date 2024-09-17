Sri Lanka'nın en büyük araç montaj fabrikası faaliyete başladı

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, ülkenin kuzeybatısındaki eyalette 27 milyon dolarlık bir araç montaj fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Bu fabrika, hem ülkenin otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirecek hem de ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak. Tesiste montajı yapılacak ilk araç, 15 kişilik bir yolcu minibüsü olacak ve Eylül ayının sonunda piyasaya sunulması planlanıyor.

Yeni fabrika, sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda gençlere sağladığı eğitim fırsatlarıyla da dikkat çekiyor. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, tesiste uluslararası standartlara uygun bir mesleki eğitim enstitüsü bulunuyor. Bu enstitü, gençlerin mesleki becerilerini geliştirerek yurtdışındaki iş olanaklarına erişimlerini artırmayı hedefliyor. Böylece fabrika, Sri Lanka'da sadece sanayiye değil, aynı zamanda eğitim ve istihdama da önemli bir katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Wickremesinghe, açılış töreninde yaptığı konuşmada fabrikanın yıllık 50 bin araç üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Bu kapasitenin, ülkenin ihracat sektörünü güçlendireceğini vurgulayan Wickremesinghe, fabrikanın yerel ekonomiye de büyük fayda sağlayacağını dile getirdi. Fabrikanın açılışı, Sri Lanka'nın sanayi ve ekonomik gelişiminde yeni bir dönemi işaret ediyor. Hem gençlere sunduğu fırsatlar hem de uluslararası pazarda Sri Lanka’nın rekabet gücünü artıracak olan bu yatırım, ülkenin geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.