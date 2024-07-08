SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat. Yüksek emekli maaşı almanın püf noktası

2024 yılı içerisinde emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar, 2025 yılında dilekçe verenlere oranla daha yüksek emekli maaşı alabilecek.

Güncelleme katsayısının etkisiyle 2024'te emeklilik başvurusu yapanların erteleyenlere göre daha avantajlı olacak. Peki, emeklilik dilekçesi için en doğru başvuru tarihi ne zaman?

Çalışma süresi, yatırılan primlerin yüksekliği gibi emeklilik dilekçesi verme tarihinin de emekli maaşı üzerinde etkisi oluyor. Emekliliğe hazırlanan vatandaşların bu ayrıntıya da dikkat etmesi gerekiyor.

DİLEKÇE TARİHİNİZ EMEKLİ MAAŞINIZI ARTIRABİLİR

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihine bağlı olarak belirlenen güncelleme katsayısı, yıllara hatta aylara göre farklık gösteriyor. Örneğin, 2023 yılı ile bu yıl emekli maaşları arasında emekli olanların aylıklarında farklar oluşabiliyor. Yine 2024 ve 2025 yılları arasındaki yeni emeklilerin maaşlarında da yüzde 30'a varan farklar olacağı belirtiliyor.

Emekli maaşları emekli adayının SGK'ya bildirdiği primlerine ve çalışma süresine göre hesaplanıyor. Bu hesapta güncelleme katsayısı devreye giriyor. Aynı çalışma süresine sahip kişiler, sadece dilekçe verme tarihlerindeki farklılık nedeni ile farklı emekli maaşları alabiliyor.

2024'TE EMEKLİ OLANLAR AVANTAJ YAKALAYACAK

2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler için hesaplamalar, yılın yarısına kadar verilen oranları dikkate alarak hesaplanıyor. Diğer yandan 2025 yılı içinde dilekçe vereceklerin maaşları, güncellenen milli gelir ve enflasyon hızına bağlı olarak hesaplanacak. Bu da emekli aylıklarında fark yaratacak.

2024'te emeklilik dilekçesi vermenin hem maaş hem de tazminat açısından daha yüksek getiriler sağlayacağı belirtiliyor.

YÜZDE 34'E KADAR FARK OLACAK

2024 yılı son gününe kadar SGK'ya emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'ten sonra dilekçe verenlere göre yüzde 34 oranında avantajlı olacağı hesaplanıyor. Bu fark emeklinin ömrü boyunca aldığı tam aylıkları için geçerli oluyor.