Stadyumda havada süzülen teknoloji harikası

Maç öncesinde düzenlenen gösteri uçuşunda insan taşıyan drone, stadyumun üstünden uçarak taraftarları hayrete düşürdü.

Yapay zeka destekli kontrol sistemleri ve yüksek teknolojili sensörlerle donatılmış bu drone, özellikle güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Havacılık ve Uzay Bilimleri Profesörü Dr. John Lang, “Bu araçlar, hava trafiği güvenliği ve stabilite açısından detaylı testlerden geçirildi. Teknolojik gelişmelerin yeni bir dönüm noktası bu” diyerek projeyi özetledi.

Drone teknolojisi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, taşımacılıktan acil durum hizmetlerine kadar birçok alanda büyük ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Oxford Üniversitesi'nden Mühendislik Profesörü Lisa Cartwright, bu teknolojinin özellikle afet bölgelerinde insan kurtarma operasyonlarında da kullanılabileceğini belirterek, “Futbol stadyumlarında gösteri uçuşları yapmak elbette ilgi çekici, ancak bu teknoloji, tıbbi malzeme taşımada veya uzak noktalara hızlı erişimde de çığır açabilir” diye ekledi.

TARAFTARLARIN TEPKİLERİ

Gösteriyi izleyen taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yayıldı. “Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim! Teknolojinin bu kadar ilerlediğini bilmek gerçekten şaşırtıcı” diyen bir futbol tutkunu, bu tür yeniliklerin spor dünyasına olan ilgiyi artırabileceğine işaret etti.

Uzmanlar, insan taşıyan drone teknolojisinin sadece spor ve eğlenceyle sınırlı kalmayacağını, şehir içi taşımacılık ve lojistik gibi birçok sektörde devrim olacağını söyledi.

California Berkeley Üniversitesi’nden Ulaşım Sistemleri Uzmanı Dr. Kevin Hsu, “Yakın gelecekte bu araçların şehir içi ulaşımda kullanıldığını görmek mümkün. Ancak hukuki düzenlemeler ve altyapı çalışmaları da hızla ilerlemek zorunda” diyerek projelerin potansiyelini vurguladı.