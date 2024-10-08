Staj mağdurlarına emeklilik yolu açıldı! Ancak hepsine değil

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladığı bilgi ile bir kısım staj ve çıraklık mağduru kişilerin aslında emeklilik hakkı elde edebileceğini duyurdu.

EYT KANUNU 9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ KAPSIYOR

EYT Kanunu ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar hemen dilekçelerin vererek emekli olurken, bu tarihte staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta girişi bulunan binlerce kişi çalışan sayılmamış ve emekli edilmemişti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT mağdurları için sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak gözden kaçan bir bilgiyi duyurdu.

DOĞUM YAPAN KADINLAR STAJ DÖNEMLERİNİ SAYDIRABİLİYOR

Erdursun staj sigortası nedeniyle EYT'den yararlanamayan vatandaşların bu haklarını nasıl kazanacaklarını anlattı.

Özgür Erdursun, "Staj Sonrası Doğum Borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" başlığı ile emekli olamayan kadınlara yol gösterdi. Özgür Erdursun tüm staj yapanların değil bazı şartlara uygun olanların doğum borçlanması ile EYT'li olunabileceğini vurguladı.

Erdusun, 8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların emeklilik için işe giriş tarihi olarak kabul edilmediği halde staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihlerini geriye çekebileceklerini söyledi.

Erdursun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu örneği verdi:



"Örnek: 1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir.

1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz"

Doğum yapılan tarihe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özgür Erdursun, "Siz de bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz" dedi.