Staj yapan öğrenciden acı haber

Tamer Gürcan - Kütahya / Yeniçağ

Alınan bilgilere göre Yeni Sanayi Sitesi 32. sokaktaki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya Teknolojisi 9. sınıf öğrencisi E.C.Y. üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan E.C. Yavuz olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırması hastanesine kaldırıldı. Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.