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Takımın başında ilk kez yer aldı: Burada olduğum için mutluyum

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Alexander Stanojevic, antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:08
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Stanojevic antrenman öncesi konuştu

Takımın başında ilk kez yer aldı: Burada olduğum için mutluyum
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Süper Lig takımlarından Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada ilk kez yeni takımının başında yer alırken, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor'da başarılı olmak istediğini dile getirdi.
 

BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Gayretli ve sıkı çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Stanojevic, "Benim için yeni bir sayfa. Bana yeni şanslar ve fırsatlar getirecek, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum. Taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar yaşadık. Taraftarların beklentisi ve heyecanı bize ayrıca bir umut, gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonu konusunda çok memnunum." diye konuştu.

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