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Transfer çağrısı yaptı. Aleksander Stanojevic'ten flaş açıklama

Konyaspor'un teknik direktörü Aleksander Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 20:49
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Stanojevic maç sonu konuştu

Transfer çağrısı yaptı. Aleksander Stanojevic'ten flaş açıklama
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, takımının oyuncu takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Bugün takım olarak çok iyi bir performans sergilemediklerine dikkati çeken Stanojevic, ilk yarı oyun hakimiyetinin kendilerine olduğunu ve yakaladıkları birçok pozisyonu değerlendiremediklerini vurguladı.

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Oyuna Uche Ikpeazu'yu soktum ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz sonuçları alamadık, hepsi bu. Burada hoca olan benim, bütün sorumluluk bana ait.

Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu gerekli. Ofansif bölgede 3 oyuncu almayı düşünüyoruz.

Beklenti içindeyiz. Fenerbahçe maçı öncesi bunun gerçekleşeceği bildirildi. Özellikle taraftarlarımızdan da özür diliyorum."

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