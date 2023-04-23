Stanojevic: Önemli olan sonuç

Konyaspor'un teknik direktörü Aleksander Stanojevic, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Stanojevic: Önemli olan sonuç

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN NETİCEYDİ"
Çok kaliteli bir maç olmadığını aktaran Stanojevic, "Önemli olan neticeydi. Özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi sonuna kadar desteklediler, bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor. Gelecek sezon, uzun bir süreç. Şu anlık güncel bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı. (AA)

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