Star Wars’un ilk açık dünya oyunundan tüm ayrıntılar ortaya çıktı

Ramazan Süzen
Star Wars’un ilk açık dünya oyunundan tüm ayrıntılar ortaya çıktı

Star Wars evreninde geçen ilk açık dünya oyunu olan Star Wars Outlaws’ın oynanış videosu yayınlandı. Ubisoft’un geliştirdiği oyunda farklı gezegenlere gitme imkanı yer alıyor.

Yeni Star Wars oyunu Key Vess adlı bir kaçakçı olarak oynayacağız. Oyunda Tatooine, Kijimi, Akiva ve Toshara gibi gezegenlere ve bu gezegendeki bazı uydulara gitme şansı olacak. Ubisoft’un yayınladığı videoda daha çok Tatooine’den görüntüler yer aldı.

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Oynanış videosunda Hutt’lar ile çatışmalar, çeteye yeni elemanlar katma ve uzayda nelerin yapılabileceği ile ilgili ayrıntılar yer aldı.

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Oynanış videosunda oyunun sistemleri ve yeraltı görevleri paylaşıldı. Bu süreç içerisinde yeraltı dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek ve popülerliğin artması amaçlanacak.

Star Wars Outlaws; 30 Ağustos’ta PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak.

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