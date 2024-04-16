Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı

Kaynak: Kuwait Times
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı
Starbucks Vakfı ve 2002 yılından beri Türkiye, Asya ve Afrika'daki Starbucksların sahibi Kuveyt merkezli Alshaya Grup, Gazze'deki yardım çabalarına destek olmak amacıyla World Central Kitchen'a 3 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarıyla ülkemizde de fazlasıyla gündeme gelen Starbucks, bugün herkesi şaşırtan bir bağış kampanyasında bulundu.

Uluslararası Starbucks Vakfı ile Alshaya Grup'un ortaklaşa gerçekleştirdiği bağışta her iki müessesenin başkanları açıklamada bulundu.

Alshaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Alshaya "Gazze'de yaşanan kitlesel trajediden dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve kalplerimiz bu durumdan etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yerel topluluklarımızı ve ortaklarımızı desteklemeye kararlıyız ve inşallah bu bağışlar aracılığıyla Gazze halkına yardım ve destek sağlayacağız" diye konuştu.

Starbucks'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Duncan Moir ise "Gazze'deki durumdan etkilenen tüm insanlar ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan çok sayıda insan için çok üzgünüz" dedi. Şirket yaptığı açıklamada "Starbucks her zaman kahveden daha fazlası olmuştur. Olumlu katkıda bulunmaya ve bunu yapanları desteklemeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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