Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi. İsrail 197 gündür dur durak bilmiyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye 197 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli daha hayatını kaybetti ve 68 Filistinli yaralandı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 34 bin 49’a, yaralıların sayısı ise 76 bin 901’e ulaştı.

Filistin’in resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun gece boyunca Refah kenti başta olmak üzere hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi’nde Rıdvan ailesinin evini bombalaması sonucu 9 Filistinli, 6’sı çocuk, hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Doğu Mezarlığı yakınındaki bir evi bombalayarak bir kişinin ölümüne neden oldu. El-Berahime ve eş-Şaut mahallelerine topçu ateşi açıldı. Gazze kentinin ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerine çok sayıda top mermisi atıldı ve saldırıda ölü ve yaralılar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki el-Garabli, en-Nabbahin, ebu Merahil, es-Seyyid ve el-Kassas ailelerinin evlerini bombaladı. İsrail donanması da Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırı düzenledi.