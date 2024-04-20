Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi. İsrail 197 gündür dur durak bilmiyor

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi. İsrail 197 gündür dur durak bilmiyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 34 bin 49’a çıktı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye 197 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli daha hayatını kaybetti ve 68 Filistinli yaralandı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 34 bin 49’a, yaralıların sayısı ise 76 bin 901’e ulaştı.

gazzede-can-kaybi-34-bin-49a-yukseldi-israil-197-gundur-dur-durak-bilmiyor-yenicag1.jpg

Filistin’in resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun gece boyunca Refah kenti başta olmak üzere hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi’nde Rıdvan ailesinin evini bombalaması sonucu 9 Filistinli, 6’sı çocuk, hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

gazzede-can-kaybi-34-bin-49a-yukseldi-israil-197-gundur-dur-durak-bilmiyor-yenicag2.jpg

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Doğu Mezarlığı yakınındaki bir evi bombalayarak bir kişinin ölümüne neden oldu. El-Berahime ve eş-Şaut mahallelerine topçu ateşi açıldı. Gazze kentinin ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerine çok sayıda top mermisi atıldı ve saldırıda ölü ve yaralılar oldu.

gazzede-can-kaybi-34-bin-49a-yukseldi-israil-197-gundur-dur-durak-bilmiyor-yenicag3.jpg

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki el-Garabli, en-Nabbahin, ebu Merahil, es-Seyyid ve el-Kassas ailelerinin evlerini bombaladı. İsrail donanması da Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırı düzenledi.

gazzede-can-kaybi-34-bin-49a-yukseldi-israil-197-gundur-dur-durak-bilmiyor-yenicag.jpg

İlgili Haberler
Gazze'de can kaybı 34 bini aştı
Gazze'de can kaybı 34 bini aştı
İsrail Gazze’de belediye binasını vurdu. Tamamen yıkıldı
İsrail Gazze’de belediye binasını vurdu. Tamamen yıkıldı
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den yola çıktı
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den yola çıktı
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki toplu mezar bulundu
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki toplu mezar bulundu
Son Haberler
Afrika'nın yeni merkezi Rusya mı olacak Dünya
Afrika'nın yeni merkezi Rusya mı olacak
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım. Beğeni butonu çöktü Magazin
Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım. Beğeni butonu çöktü
Özgür Özel’den flaş 'erken seçim' açıklaması: Akdi bozmak demektir! Siyaset
Özgür Özel’den flaş 'erken seçim' açıklaması: Akdi bozmak demektir!
İsrail'e ticaret kısıtlaması kalkıyor mu? AKP Genel Başkan Yardımcısı işareti verdi Ekonomi
İsrail'e ticaret kısıtlaması kalkıyor mu? AKP Genel Başkan Yardımcısı işareti verdi
Bir dizi daha final yapıyor. Ekranlarda yaprak dökümü Magazin
Bir dizi daha final yapıyor. Ekranlarda yaprak dökümü
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Gündem
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü