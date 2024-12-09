Starbucks, Japonya'da kâğıt pipete veda etti

Starbucks Japonya, yaklaşık beş yıl önce çevreye duyarlılık amacıyla plastik pipetlerden kâğıt pipetlere geçiş yapmıştı. Ancak bu değişiklik, müşterilerden karışık tepkiler aldı. Özellikle Japon tüketiciler, kâğıt pipetlerin dayanıksızlığından ve kullanım sırasında oluşan hoş olmayan tatlardan rahatsızlıklarını dile getirdi. Pipetlerin malzemesi çözüldükçe daha da belirginleşen bu tat, Japonların yiyecek ve içeceklerinin estetik ve tat kalitesine verdikleri önemle çelişti.

YENİ ÇÖZÜM

Starbucks Japonya, bu şikayetleri göz önünde bulundurarak kâğıt pipetlerden vazgeçiyor. Ancak, petrol bazlı plastiklere geri dönmek yerine çevreye daha duyarlı bir alternatif sunuyor: biyokütle bazlı plastik pipetler. Bu yeni pipetler, Osaka merkezli Kaneka Corporation’ın “Green Planet” markalı biyoplastik malzemesinden üretilecek. Şirket, bu değişimle hem çevreye olan sorumluluğunu sürdürüyor hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

FRAPPUCCİNO’LAR İÇİN İDEAL

Japonya’daki Starbucks şubeleri, Frappuccino gibi pipetle tüketilen içeceklerin popülerliği nedeniyle pipet malzemesine büyük önem veriyor. Frappuccino’lar, zincirin en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor ve pipetlerin kalitesi, müşteri deneyimini doğrudan etkiliyor. Yeni biyoplastik pipetlerin, özellikle bu içeceklerin keyfini artırması bekleniyor.

DEĞİŞİM MART 2024’TE TAMAMLANACAK

Biyoplastik pipetlerin kullanımı öncelikle Ocak 2024’te Okinawa şubelerinde başlayacak. Ardından, Mart 2024 itibarıyla Japonya genelindeki yaklaşık 2.000 Starbucks şubesinde tamamen uygulanacak. Bu adım, Starbucks’ın hem çevre dostu yaklaşımını sürdürmesini hem de müşteri taleplerini karşılamasını sağlıyor.

Starbucks Japonya’nın bu değişimi, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti arasındaki dengeyi gözeten önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.