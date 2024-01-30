Starbucks zamlandı. İşte fiyatı en düşük içecek

Kaynak: Haber3
Starbucks zamlandı. İşte fiyatı en düşük içecek
Ünlü kahve zinciri Starbucks, Şubat ayında içeceklerine zam yapacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada zamlı liste paylaşılmaya başlandı. Listede en ucuz içecek 35 TL ile çay oldu.

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, 1 Şubattan itibaren içecek fiyatlarına zam yapacak.

İddialara göre zamlı liste sızdı ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medyada gündem olan fiyatlara bakıldığında yapılan zamlar bir hayli şaşırttı.

EN UYGUN FİYATLI İÇECEK 35 TL'LİK ÇAY

Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada dolaşan listeye göre, fiyatı en düşük içecek 35 TL ile çay oldu. Onu 40 lira ile Espresso takip etti. 53 lira ise en uygun 3. fiyat oldu. 53 lira olan içecek ise Türk kahvesiydi.

Bazı kahvelerin büyük boy fiyatının ise 125 liraya kadar çıktığı görüldü.

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