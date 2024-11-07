Starship’in altıncı uçuş testi 18 Kasım'da gerçekleşecek

SpaceX, Starship roketinin altıncı uçuş testini 18 Kasım’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Dünyanın en büyük roketi olarak kabul edilen Starship’in bu uçuşu, önceki görevde elde edilen başarılı sonuçlardan sonra yüksek bir uçuş frekansını hedefliyor. Bir önceki görevde, Super Heavy iticisi ilk kez fırlatma alanına geri dönerek başarılı bir şekilde “chopstick” adı verilen dev kollara iniş yapmış, Starship üst aşaması ise kontrollü bir şekilde Hint Okyanusu'na iniş gerçekleştirmişti.

Altıncı testte, önceki görevin hedefleri tekrar denenecek. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX’e hem beşinci hem de altıncı uçuşlar için onay vermiş, böylece SpaceX ilk kez her test için ayrı onay bekleme zorunluluğundan kurtulmuştu. Bu uçuşta Super Heavy iticisinin fırlatma alanında yakalanması ve Starship’in hedeflenen noktaya inişi gibi aşamalar yine test edilecek. Ayrıca mühendisler, üst aşamanın yörüngede yeniden ateşlenmesini, ısı kalkanını ve iniş kontrol kanatlarının sınırlarını test edecekler.

SpaceX, roketin dayanıklılığını artırmak için sistemde çeşitli güncellemeler yaptı; itici sistemde daha fazla yedekleme, yazılım kontrollerinde iyileştirmeler ve yeni ısı koruma malzemeleri de bu güncellemeler arasında yer alıyor. Testin başarıyla sonuçlanması halinde yedinci uçuşta daha büyük yakıt tankları ve güncellenmiş termal koruma sistemleri gibi önemli iyileştirmeler yapılacak.