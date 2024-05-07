Steam'da 650 liralık oyun Epic Games'ta 6 lira oldu

Online oyun satın alma platformlarından Epic Games bu haftaya indirimler ile beraber girdi. Steam alternatifi Epic Games piyasaya girdiği günden beri oyuncuların gönlüne taht kurdu.

Fiyat politikası ile birçok oyuncuyu bünyesinde barındıran Epic Games, şehir kurma oyunlarından birisi olan Patron oyununu 0,2 dolardan satışa sundu.

FİYAT FARKI TAM 100 KAT

Ücretsiz oyunları ile çokça konuşulan Epic Games Steam platformunda 20 dolardan satışa sunulan Patron oyununu 0,2 dolardan satışa sundu. 100 katlık fiyat farkı birçok oyuncunun dikkatini çekti ve şaşırttı.

Hayatta kalma ve şehir inşa etme üzerine inşa edilen Patron isimli oyun, inşa edilen şehri geliştiriyor. Sosyal konular üzerinde de durulan oyunda, din, göç, bağlılık ve sefalet gibi hassasiyet içeren konular üzerinde denge kurduruyor.

Yapılan araştırma ile şehrin geliştirilmesine ve bununla beraber mevsimlere ve hayat şartlarına karşı direnilmesini istiyor. Patron oyunu Türkçe dil desteği de olması sebebi ile ilgi görüyor. Tabi Patron oyununun Steam fiyatından 100 kat daha da ucuza satılması oyuncuları Epic Games platformuna yönlendiriyor.