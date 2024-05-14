Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor

Valve'nin ünlü oyun mağazası Steam, Vietnam’da yasaklandı. Yasaklama kararı hakkında resmi bir açıklamada yapılmazken, oyuncular konu hakkında hem sosyal medyada hem de Steam Forumlarında tartışılıyor.
Vietnam'da bulunan çevrimiçi yerel oyun tekelleri, Steam'in oyun yayınlama politikalarını eleştiriyordu.
Vietnam.net'te bildirildiği üzere, Steam'in geniş oyun portföyünün kapsamı ve boyutu hakkında yerel oyun geliştiricilerinin şikayette bulunmaları ve Vietnamlı geliştiricilerin hükümet onayından geçip Steam’deki oyunların bu onaydan muaf olması gibi sebepler nedeniyle Vietnam'da kaldırılmış olduğu değerlendiriliyor.
Yerel oyun geliştiricilerin, Steam’in oyun yayınlamasıyla rekabet edemeyeceklerini ileri sürmelerinin ardından Steam’in Vietnam’da yasaklandığı belirtiliyor.
Bu sebeple, Steam yasadışı platform olarak damgalandı ve Vietnam’da erişimi tümüyle engellendi. Bazı oyuncular DNS ayarlarını değiştirip Steam’e giriş yapabilseler de, platform resmi olarak engellenmiş durumda.
Bir yayıncının iddiasına göre Steam, Vietnam'daki yetkili kurumlardan izin almadan oyun yayınlıyor ve bu durumu engellemek amacıyla Steam’in yasaklandığı değerlendiriliyor.