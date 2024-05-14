Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor

Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Popüler oyun mağazası Steam, Türkiye'de artan oyun fiyatlarıyla gündem yaratırken, bir ülkede yasaklandı. Resmi bir sebebe dayandırılmayan yasak, oyuncuların tepkisine yol açtı.
1/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 1

Valve'nin ünlü oyun mağazası Steam, Vietnam’da yasaklandı. Yasaklama kararı hakkında resmi bir açıklamada yapılmazken, oyuncular konu hakkında hem sosyal medyada hem de Steam Forumlarında tartışılıyor.

2/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 2

Vietnam'da bulunan çevrimiçi yerel oyun tekelleri, Steam'in oyun yayınlama politikalarını eleştiriyordu.

3/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 3

Vietnam.net'te bildirildiği üzere, Steam'in geniş oyun portföyünün kapsamı ve boyutu hakkında yerel oyun geliştiricilerinin şikayette bulunmaları ve Vietnamlı geliştiricilerin hükümet onayından geçip Steam’deki oyunların bu onaydan muaf olması gibi sebepler nedeniyle Vietnam'da kaldırılmış olduğu değerlendiriliyor.

4/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 4

Yerel oyun geliştiricilerin, Steam’in oyun yayınlamasıyla rekabet edemeyeceklerini ileri sürmelerinin ardından Steam’in Vietnam’da yasaklandığı belirtiliyor.

5/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 5

Bu sebeple, Steam yasadışı platform olarak damgalandı ve Vietnam’da erişimi tümüyle engellendi. Bazı oyuncular DNS ayarlarını değiştirip Steam’e giriş yapabilseler de, platform resmi olarak engellenmiş durumda.

6/6
Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor 6

Bir yayıncının iddiasına göre Steam, Vietnam'daki yetkili kurumlardan izin almadan oyun yayınlıyor ve bu durumu engellemek amacıyla Steam’in yasaklandığı değerlendiriliyor.

İlgili Haberler
Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor
Steam'da 650 liralık oyun Epic Games'ta 6 lira oldu
Bu oyunlar Steam’de bedava
Steam resmen dolarla satışa başladı
Steam resmen dolarla satışa başladı
Steam Türkiye'den çekiliyor. Tarih verildi. Oyun oynamak artık daha pahalı olacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı
ChatGPT’nin yeni versiyonu ortaya çıktı
Google haritalarda yeni dönem
Google haritalarda yeni dönem
İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor
İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor
Çocukları internette güvende tutmanın yolları
Çocukları internette güvende tutmanın yolları
Mutlaka oynanması gereken kıyamet sonrası oyunları
Mutlaka oynanması gereken kıyamet sonrası oyunları
Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi
Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi