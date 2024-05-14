Steam bir ülkede yasaklandı. Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor

Vietnam.net'te bildirildiği üzere, Steam'in geniş oyun portföyünün kapsamı ve boyutu hakkında yerel oyun geliştiricilerinin şikayette bulunmaları ve Vietnamlı geliştiricilerin hükümet onayından geçip Steam’deki oyunların bu onaydan muaf olması gibi sebepler nedeniyle Vietnam'da kaldırılmış olduğu değerlendiriliyor.