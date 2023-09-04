Stefan Kuntz'dan Melissa Vargas açıklaması: Erkek kardeşi var mı

A Milli Futbol Erkek Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası'nda MVP seçilen Melissa Vargas’ın performansına dikkati çekerek, “Acaba Vargas’ın erkek kardeşi var mı” yorumunu yaptı.

Stefan Kuntz'dan Melissa Vargas açıklaması: Erkek kardeşi var mı

Türkiye’nin Ermenistan ile karşılaşacağı , EURO 2024 Elemeleri öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Kuntz basın toplantısı düzenledi.

Almanya’da da başarılı bir sonuç elde etmek istediklerini aktaran Kuntz, "Hamit (Altıntop) ile A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar bir güven oluşturmak istiyoruz. O yüzden şimdi Kazımcan ve Bertuğ'u alarak Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a aldık. Onlara bu güveni gösterdik. Ayrıca seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı hocalara da güvenilmesi gerektiğini söyleyen Kuntz, "Güven konusu otomatik olarak Kadın Voleybol Milli Takımı'na geliyor. Yıllardır bir yabancı meslektaşım görev başında. Bundan önce de yabancı teknik direktörleri vardı. Büyük bir başarı yakaladılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Milli takımın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'ı öven Kuntz, "Necla ile Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

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