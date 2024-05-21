Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu

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Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
Milli Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Stefan Kuntz'un yeni takımını Alman basını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmıştı.

Alman basınında çıkar haberlere göre, Bundesliga II takımlarından Hamburg, Kuntz ile anlaşma sağladı. Hamburg’un Jonas Boldt’un sözleşmesini feshedeceği belirtiliyor ve bu işlem tamamlandıktan sonra Kuntz ile resmi olarak anlaşmanın yapılması bekleniyor.

Kuntz, 2021-2023 döneminde A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırmış ve 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.

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