Stellantis batarya teknolojisine yatırım yapıyor

Elektrikli araçlardaki çalışmalarına hız veren mobilite şirketi Stellantis, yeni bir yatırıma daha imza attığını duyurdu. Bu kapsamda Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, sodyum iyon batarya teknolojisini geliştiren ve ticarileştiren Fransa merkezli şirket Tiamat'a stratejik yatırımcı olarak katıldığını açıkladı. Sodyum iyon teknolojisi kilovatsaat başına daha düşük bir maliyet sağlarken lityum ve kobalt içermiyor. Sodyumun bol miktarda bulunan bir element oluşu, sürdürülebilirlik ve hammadde kullanımı açısından önemli avantajlar sağlıyor.

DÜNYADAKİ İLK ŞİRKET OLDU

2023’te Stellantis Ventures Ödülü alan Tiamat, kısa bir süre önce elektrikli bir üründe sodyum iyon teknolojisini ticarileştiren dünyadaki ilk şirket oldu. Yatırım, Stellantis’in dünya genelindeki müşterilerine temiz, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım sağlama misyonunu destekliyor. Sodyum iyon teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon batarya teknolojisine kıyasla daha uygun maliyetli enerji depolama olanağı sağlıyor. Değerlendirmelerde bulunan Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Yaygın olarak bulunabilen hammaddeleri kullanan, daha sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bataryalar için yeni seçenekleri keşfetmek, 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmamızı sağlayacak Dare Forward 2030 stratejik planı hedeflerimizin önemli bir parçası. Müşterilerimiz, gelişmiş sürüş menzili, performans ve uygun fiyatın birleşimini sunan emisyonsuz araçlar istiyor. Stellantis olarak ortaklarımızla geleceğe yönelik çığır açan teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz ve bu da hedefimize giden yolda bizim Kuzey Yıldızımız” dedi.

HEDEF 2030’DA ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ

2030 yılına kadar Avrupa'da tamamı binek batarya elektrikli araç (BEV) satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 50 binek ve hafif ticari elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı içeriyor. Bu satış hedeflerine ulaşmak için şirket, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesini teminat altına alıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor. Şirket, dünya genelinde önemli anlaşmalar imzalayarak 2027’ye kadar EV ham madde tedarikini teminat altına alacağını açıkladı. Şirket aynı zamanda Factorial Energy ile katı hal, Lyten Inc ile lityum-kükürt ve Tiamat ile sodyum-iyon dahil olmak üzere enerji depolamaya yönelik alternatif teknolojilerin geliştirilmesine de yatırım yapıyor.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) bir yan kuruluşu olan Tiamat ise, sınıfının tüm yeniliklerinden yararlanıyor. Şirket, Stellantis Ventures'ın da dahil olduğu bağış toplama faaliyetlerinden elde edilen geliri, önce elektrikli aletler ve sabit depolama uygulamaları için Fransa'da bir sodyum iyon batarya fabrikasının inşaatını başlatmak ve ardından BEV uygulamaları için ikinci nesil ürünlerin üretimini büyütmeyi hedeflemekte kullanacak.