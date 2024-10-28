Stephen Curry maça devam edemedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Stephen Curry maça devam edemedi

Golden State Warriors'un Los Angeles Clippers'a 112-104 yenildiği maçın üçüncü çeyreğinde sol ayak bileğinden sakatlanan Stephen Curry, maça bir süre devam etse de sonrasında soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, Los Angeles Clippers’a 112-104 kaybettikleri maçın üçüncü çeyreğinde sol ayak bileğinden sakatlandı. Curry, dördüncü çeyrekte kısa bir süre sahaya dönse de, tekrar sakatlanarak soyunma odasına gitti.

Saha Dönüşü Kısa Sürdü

Curry, dördüncü çeyrekte 8:08 kala oyuna yeniden dahil oldu; ancak 13 saniye sonra hücum sırasında bileğini yeniden burkarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Golden State kulübesinin yakınlarında gerçekleşen bu olay sonrası Curry, topallayarak soyunma odasına yöneldi.

Durumu MR Sonrası Belli Olacak

Golden State Warriors teknik direktörü Steve Kerr, maç sonrası yaptığı açıklamada Curry’nin durumunun pazar gecesi yapılacak MRI ile netleşeceğini belirtti. Kerr, “Kendini iyi hissediyor. Hafif veya orta şiddette bir burkulma yaşadığını söyledi” dedi.

İki kez MVP olan Curry, maçta 18 sayı, altı asist ve dört ribaund ile oynadı. Golden State Warriors’ın bir diğer oyuncusu Moses Moody, “Curry’yi kolayca telafi edemeyiz ama güçlü bir takımız,” diye konuştu.

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