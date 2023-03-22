Steve Jobs’a ilham veren eski fare rekor fiyata satıldı

Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'un fare ve kodlama tuş takımı, Boston merkezli RR Müzayedesi tarafından yapılan satışta başlangıç fiyatı 14.640 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Satış yaklaşık 12 kat fazlasına gerçekleşti.

Engelbart tarafından tasarlanan nadir, eski üç düğmeli bilgisayar faresi, kullanılmaya başlanan bir top veya optik ışık yerine imlecin konumunu belirlemek için alttaki X eksenine ve Y eksenine karşılık gelen iki metal disk kullanıyordu. Kodlama tuş takımı ise, komut yazmak ve girmek için 31 tuşa basma kombinasyonuna izin veren beş tuşa sahip olarak tanımlandı.

Satılan farenin hikayesinde ilginç detaylar da bulunuyor. Steve Jobs, 1979'da araştırma tesisini gezerken, fare ve grafik kullanıcı arabirimi (GUI) kavramlarının iş başında olduğuna ilk kez tanık olmuştu. Kullanıcı dostu olmalarından etkilenerek, bu sezgisel özellikleri basitleştirmeyi ve Apple'ın bilgisayarlarına dahil etmeyi amaçladığı ifade edildi.

RR Müzayede Başkan Yardımcısı Bobby Livingston, "Engelbart'ın icadı, modern yaşamın akışını kısmen değiştirmişti" diyor ve ekliyor: "Bu cihaz, bilgisayar tarihinin evriminde çok önemli bir rol oynadı." dedi.