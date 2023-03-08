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Warriors koçu Kerr'den flaş açıklamalar

Steve Kerr, Warriors ve son oynanan maçlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:35
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Steve Kerr takımının başarısından emin

Warriors koçu Kerr'den flaş açıklamalar
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Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors ekibinin "Tam kadro sağlıklı olduğunda herkesi yenebileceklerine inandıklarını" söyledi.

CURRY'E RAĞMEN KAYBETTİ
Warriors, birkaç gün önce Steph Curry'nin parkelere dönmesine ve Oklahoma City Thunder'a karşı geçtiğimiz gece 40 sayı bulmasına rağmen, üst üste ikinci maçını 128-137'lik skorla kaybetti.

KERR TAKIMINDAN EMİN
Kerr, takımının tam kadro olduğunda herkesi yenebileceğinden emin olduğunu ve Warriors'ın geçen sezon kazandığı şampiyonluğun bunun bir kanıtı olduğunu belirtti: "Tam kadro olursak herkesi yenebileceğimize inanıyoruz çünkü geçen sene bunu kanıtlamıştık."
 

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