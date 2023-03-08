﻿Warriors koçu Kerr'den flaş açıklamalar

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors ekibinin "Tam kadro sağlıklı olduğunda herkesi yenebileceklerine inandıklarını" söyledi.



CURRY'E RAĞMEN KAYBETTİ

Warriors, birkaç gün önce Steph Curry'nin parkelere dönmesine ve Oklahoma City Thunder'a karşı geçtiğimiz gece 40 sayı bulmasına rağmen, üst üste ikinci maçını 128-137'lik skorla kaybetti.



KERR TAKIMINDAN EMİN

Kerr, takımının tam kadro olduğunda herkesi yenebileceğinden emin olduğunu ve Warriors'ın geçen sezon kazandığı şampiyonluğun bunun bir kanıtı olduğunu belirtti: "Tam kadro olursak herkesi yenebileceğimize inanıyoruz çünkü geçen sene bunu kanıtlamıştık."

