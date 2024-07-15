Steve Kerr, Trump suikastı hakkında konuştu

Trump, Cumartesi günü Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlenen seçim mitingde kulağından vuruldu. Bir izleyici öldü, iki kişi yaralandı; şu anda hayatta olmayan şüpheli, Pensilvanya'nın Bethel Park kentinden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks.

Yaşanan elim hadise hakkınha ESPN'den Brian Windhorst'a konuşan NBA efsanesi "Ülkemiz için çok moral bozucu bir gün ve bu sadece siyasi bölünmemizin değil, aynı zamanda silah kültürümüzün de bir başka olumsuz örneği" dedi.

Kerr ayrıca "Eski başkanı vurmaya çalışan kişi 20 yaşında bir genç. Bu tür şeyleri tamamıyla kavramak çok zor. Ülkede halihazırda var olan sorunlar nedeniyle bunun nereye varacağını düşünmek ise korkutucu. Bu yüzden bu korkunç bir gün" ifadelerini kullandı.