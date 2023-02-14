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Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Elon Musk'ın kendisini dolandırdığını söyledi

Geçtiğimiz yıllarda Tesla araç satın alan Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kendisini dolandırdığını söyledi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:17
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Steve Wozniak: Elon Musk beni dolandırdı

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Elon Musk'ın kendisini dolandırdığını söyledi
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Apple kurucularından Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, ilk bilgisayar Apple-1 ile teknoloji sektöre ilk adımını attı.
Satın aldığı Tesla aracına, söz verildiği otomatik pilot özelliğinin gelmemesi üzerine Wozniak, Elon Musk'ı eleştirdi.
Bir söyleşide Elon Musk ve Steve Jobs’u karşılaştırması istenen Wozniak, ortağı Jobs’ın dürüst olmaya çalıştığını belirtti.
Jobs'ın zaman zaman tüketiciyi yakalamak açısından söylemek istediğini farklı şekillerde ifade ettiğini vurgulayan Wozniak, hiçbir zaman olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğini söyledi.

"ELON MUSK BENİ DOLANDIRDI"

2016 yılında Tesla satın alan Wozniak, yıl sonunda sözü verilen otomatik pilot için yükseltme paketi satın aldığını, ancak bu paketin yayınlanmadığını belirtti.
2017 yılında Musk, yeni bir yükseltme paketi ile otomatik pilotu getirme sözü vermesine rağmen bu da gerçekleşmedi.
Satın aldığı yükseltme paketleri boşa giden Apple kurucusu Steve Wozniak, Musk ve şirketinin kendisini soyduğunu ve çok büyük miktarda parasını aldığını düşündü.

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