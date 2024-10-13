Steven Berghuis Trabzonspor’un radarında! Beşiktaş ile anılıyordu

Ajax ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Steven Berghuis'nin menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi. Sezon başında 13 transfer yapan Trabzonspor, kadrosunda revizyona gitmişti.

Abdullah Avcı ile sezona başlayan bordo-mavililer, ligde alınan üst üste beraberliklerin ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirmişti.

ARA TRANSFERDE TAKVİYE

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı düşünen Trabzonspor, kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.

Steven Berghuis'nin menajerler tarafından Karadeniz ekibine önerildiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Berghuis'nin adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Beşiktaş ile anılıyordu.

Ajax forması giyen ve as mevkisi sağ kanat olan ancak sol kenarın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen Hollandalı oyuncu, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.

STEVEN BERGHUİS KİMDİR?

Steven Berghuis, Hollandalı bir futbolcu olup ofansif orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Berghuis, kariyerine AGOVV Apeldoorn altyapısında başladı. Twente’nin U19 takımına transfer oldu ve A takıma yükseldi. VVV-Venlo’ya kiralık olarak gitti. AZ takımına transfer oldu. Watford’a transfer olarak yurt dışına çıktı. Feyenoord’a kiralandı. Ajax’a transfer oldu ve şu anda Ajax Amsterdam forması giyiyor.

Berghuis, Hollanda Milli Takımı’nda da forma giymiş ve 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde önemli katkılarda bulunmuştu. Berghuis, kariyerinde sağ kanat, sol kanat, orta saha ve santrafor mevkilerinde oynamıştır. Toplamda 463 maçın 277’sini sağ kanatta oynadı.